Fact Check. Receita com impostos diretos subiu 17,2% no segundo semestre?

No Facebook, uma publicação acusa os socialistas de promoverem um “saque fiscal”. Na base da afirmação está uma suposta receita com impostos diretos arrecadada no segundo semestre que, de acordo com a publicação em análise, subiu 17,2%.

No fundo preto desta partilha surge, a letras brancas, a acusação com a percentagem do suposto aumento da receita com impostos como o IRC e o IRS, sem que seja feita qualquer referência à fonte da informação. E também não é detalhado o ano a que se refere.

Como o segundo semestre deste ano ainda decorre, o Observador foi verificar os dados relativos ao segundo semestre de 2022 e também o andamento da receita fiscal na última execução disponibilizada pela Direção-geral do Orçamento, o que aconteceu em setembro. headtopics.com

Excerto do quadro da conta consolidade da Administração Central e da Segurança Social que está na Conta Gerald o Estado de 2022. Na análise dos dados feita no mesmo documento, consta que o aumento da cobrança dos impostos diretos registada em 2022 “foi sustentado basicamente nos desempenhos do IRC (+2.166,6 milhões de euros) e do IRS (+1.

Em relação a este ano, não há ainda dados sobre o segundo semestre, tendo em conta que estamos em outubro. A, publicada em setembro e relativa aos primeiros oito meses do ano, permite verificar a receita acumulada com impostos diretos até então. headtopics.com

No quadro da conta consolidada da Administração Central e da Segurança Social, verifica-se um aumento da receita com impostos diretos em 3,8%, quando comparada com o mesmo período de 2022. Passa de 15.693 milhões de euros para 16.283 milhões, mais quase 600 milhões de euros de receita arrecadada em relação aos mesmos oito meses do ano passado.O valor apresentado nesta publicação, de 17,2% relativo à receita com impostos diretos, existe.

