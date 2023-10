Fact Check. Israel recebeu jatos americanos captados em vídeo e que vão colaborar no combate contra o Hamas?

Uma publicação viral alega que “jatos americanos estão a chegar a Israel, com munições que vão auxiliar nos combates aos ataques terroristas do Hamas”. Foi publicada a 9 de outubro no Facebook. Além do texto, está anexado um vídeo onde se vêem jatos a sobrevoar uma cidade, com o som de alerta em pano de fundo.

Por outro lado, não existe nenhuma notícia que utilize este vídeo como fonte para informar sobre o tipo de armamento que os Estados Unidos estão a enviar para Israel. Já antes, a 22 de setembro deste ano, surgiu outro vídeo do mesmo autor sobre um despiste de um avião. Na página do tal autor, alega-se mesmo que aquele vídeo foi feito durante um vídeo jogo de simulação de aviões.

