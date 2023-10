Fact Check. Imagens que mostram comboio de ajuda humanitária rumo a Gaza são recentes?

O número de mortos e feridos no conflito entre o Hamas e Israel continua aumentar de dia para dia. Ao mesmo tempo, existem milhares de pessoas na Faixa de Gaza a precisar consistentemente de ajuda. Uma das ações mais importantes tem sido a abertura de corredores humanitários que permite minimizar, tanto quanto possível, a tragédia que se está abater sobre aquela região do Médio Oriente.

Além desse dado, e utilizando sempre ferramentas de identificação de imagens ou plataformas como o Youtube, podemos analisar outro vídeo do mesmo ano. E aí é notório que as imagens são praticamente as mesmas que aquelas apresentadas na publicação original: vários camiões e ambulâncias com as cores da bandeira do Egipto. O vídeo tem a data de 31 de maio de 2021.

