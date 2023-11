Fact Check. Cristiano Ronaldo abraçou uma artista iraniana e, por isso, foi condenado a 99 chicotadas?

Cristiano Ronaldo e o Al Nassr chegaram a Teerão no passado 18 de setembro, justamente dois dias depois da passagem do primeiro aniversário da morte de, a jovem curda que, em setembro de 2022, acabou por não resistir depois de ter sido alegadamente espancada pela polícia iraniana, que a tinha detido sob a acusação de não estar a usar o véu islâmico “de forma correta”.

De acordo com a publicação em análise, “da próxima vez que viajar para aquele país”, Cristiano Ronaldo seria castigado com a pena, aplicada por ter abraçado “a pintora iraniana Fatemeh Hamami, como forma de agradecimento, por ter-lhe dado um quadro”.

Em vários vídeos publicados nas redes sociais, tanto por CR7 como por Hamami, artista com cerca de 85% do corpo paralisado e que, por isso mesmo, pinta com os pés, é possível ver o encontro entre ambos — e efetivamente o português não só abraça a iraniana mais do que uma vez como chega mesmo a dar-lhe um beijo, no lenço que lhe cobre os cabelos. headtopics.com

“De acordo com fontes locais, embora alguns senhorios se recusem a arrendar propriedades a casais com este tipo de relações, outros não têm qualquer problema.

Desmentimos rotundamente la emisión de cualquier fallo judicial contra cualquier deportista internacional en Irán. headtopics.com

Em setembro, quando esteve no país, para disputar o primeiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões Asiáticos, o português do Al Nassr esteve efetivamente com Fatemeh Hamami, uma pintora com 85% de incapacidade que lhe ofereceu dois quadros — gesto que retribuiu com alguns abraços e um beijo na cabeça, devidamente coberta por um lenço —, mas não foi aberto qualquer processo judicial na sequência do encontro.

