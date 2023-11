Fórum de Defesa de Pequim. Ministro russo acusa Ocidente de alimentar tensões

Serguei Shoigu acusou, uma vez mais, o Ocidente de alimentar conflitos e minar a estabilidade regional para assegurar a própria"hegemonia", alertando para o perigo de haver uma crise entre grandes potências.

“Para manter o domínio geopolítico e estratégico, os Estados Unidos estão deliberadamente a minar a base da segurança internacional e da estabilidade estratégica”Alegando que Moscovo estaria pronta para novas conversações sobre uma potencial resolução para o conflito russo-ucraniano,

Shoigu afirmou que os países ocidentais pretendiam infligir uma “derrota estratégica” à Rússia, através de uma “guerra híbrida”frisou ainda, aproveitando para elogiar ainda o modelo de relações entre Moscovo e Pequim, classificando-o como “exemplar”. headtopics.com

Os EUA e os seus aliados ocidentais, acrescentou, estão a ameaçar a Rússia através da “expansão para leste” da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês). “Os países ocidentais pretendem agravar o conflito com a Rússia e aumentar o risco de um grande confronto entre países”, o que “vai ter consequências graves”,Shoigu destacou a “corrida armamentista” ocidental na região Ásia-Pacífico e o “desejo ostentoso de diálogo” que ia encobrindo o aumento de militares nestes territóriosO ministro da Defesa da Rússia minimizou também a decisão de Moscovo de revogar a ratificação do...

“Estamos apenas a tentar restaurar a paridade com os Estados Unidos, que não ratificaram este tratado”“Não estamos a falar sobre a sua destruição”O ministro russo falou logo após Zhang Youxia, o segundo principal oficial da China e vice-presidente da Comissão Militar Central, o braço político das Forças Armadas chinesas. headtopics.com

Ministro da Defesa russo acusa EUA de alimentarem 'deliberadamente' tensões geopolíticas

