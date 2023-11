Fábio Vieira já foi pai: 'O melhor dia das nossas vidas'

Fábio Vieira anunciou, este domingo, através das redes sociais, que já foi pai de um menino. “Welcome babyboy.

Best day of our lives ”, escreveu o jogador do Arsenal FC e ex-jogador do FC Porto numa publicação no Instagram. Fábio Vieira, de 23 anos, tinha revelado em junho que ia ser pai pela primeira vez, juntamente com Carina Raquel. https://www.instagram.com/p/Cy_KvgAoAJd/

