Expulso um dos novos concorrentes do 'Big Brother'

Esta noite, Cristina Ferreira está de volta para comandar mais uma gala do Big Brother. Logo no início, a apresentadora encerrou as votações para a expulsão de um dos novos concorrentes e revelou o nome da pessoa que está de saída da casa mais vigiada do país.

Com apenas 24% dos votos, Diogo Trancoso foi o concorrente menos votado e acaba de ser expulso do Big Brother. No entanto, Anastasiya Bondar e Sílvia Silva conseguiram conquistar o público e vão continuar a participar no reality show da TVI.

