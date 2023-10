Expulsão de Gyökeres “acabou com o jogo”

Os protagonistas diários do desporto avaliados de 0 a 20, por Júlio Magalhães, Gabriel Alves, Pedro Henriques, Bruno Roseiro, Filomena Martins, Miguel Cordeiro, João Pinto e João Castro. De segunda a sexta na Rádio Observador às 15h30. Com moderação de Miguel CordeiroO empate “não atrapalha as contas” dos leões, mas "as fichas" de Rúben Amorim estão no campeonato.

Expulsão de Gyökeres não justifica empate e fraca exibição do SportingO Sporting empatou na Polónia 1-1 frente ao Raków, na terceira jornada do Grupo D da Liga Europa de futebol, mas com uma fraca exibição, em que nem a expulsão de Gyökeres aos oito minutos justifica. Consulte Mais informação ⮕

