Exposição World Press Photo destaca o melhor do fotojornalismo mundial

A exposição World Press Photo está aberta e é a sala de estar de grandes imagens de fotojornalismo. São 54 os painéis que compõem a exposição deste ano. Neles estão as 122 imagens selecionadas pelo júri do World Press Photo premeia o “melhor do fotojornalismo que se faz no mundo”, como referiu Mafalda Anjos, diretora da VISÃO, na inauguração do evento.

Estas fotografias, que contam grandes histórias em grandes imagens, espelham o que foi o ano de 2022 – as fotos são sempre referentes ao ano anterior. “Foi um ano intenso, com muitos conflitos, protestos no Irão, migrações, crise de refugiados ou alterações climáticas”, notou a diretora da VISÃO. A edição de 2023, conta, pela terceira vez, com a parceria com o Município de Oeiras, e vai estar em exibição no Parque dos Poetas. Os vencedores deste ano, escolhidos entre milhares de participantes, destacam a crise climática, o impacto da guerra sobre os civis, os migrantes ou a importância da fotografia de imprensa em todo o mundo





