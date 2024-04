Exposição "Mar Aberto" e "Shining Indifference" no MAAT

As fotografias da exposição "Mar Aberto" de Nicolas Floc'h mostram as águas do Rio Tejo e a costa atlântica. Podem ser vistas no MAAT, que recebe ainda a exposição "Shining Indifference" da artista Luisa Jacinto. No total, 408 fotografias mostram as diferentes cores da água do Rio Tejo, desde o laranja ao azul, na obra "A Cor da Água".

As imagens foram captadas pelo fotógrafo francês Nicolas Floc'h, que também registou os ambientes marinhos na Bretanha, no Mississípi e as fontes subaquáticas ao largo da ilha de São Miguel, nos Açores. "As representações do oceano estão estereotipadas", alerta o fotógrafo. No MAAT Central, na exposição "Shining Indifference", a artista Luísa Jacinto quer desafiar o público a explorar o visível, o invisível e o significado de cada obra, através de diferentes materiais como borracha, linha e tecido. A exposição pode ser vista até dia 2 de setembr

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Costa deixa caminho aberto e contas certas, mas por ajustarLuís Montenegro herda um excedente orçamental e problemas da Função Pública para resolver

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Aberto o prazo para reclamar das deduções no IRSAté ao dia 31 de Março estão disponíveis para consulta os valores das deduções à coleta do IRS apurados pela Autoridade Tributária e, se for caso disso, para reclamarem se deles discordarem.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Borrell acusa Israel de deixar palestinianos à fome e de tornar Gaza 'cemitério a céu aberto'Os chefes da diplomacia da União Europeia estão reunidos em Bruxelas, esta segunda-feira, e pretendem chegar a acordos políticos sobre sanções ao grupo islamita Hamas e aos colonos israelitas na Cisjordânia.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Borrell acusa Israel de converter Gaza em 'cemitério a céu aberto'Os chefes da diplomacia da União Europeia estão reunidos em Bruxelas, esta segunda-feira, e pretendem chegar a acordos políticos sobre sanções ao grupo islamita Hamas e aos colonos israelitas na Cisjordânia.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Justiça para Yoko Ono: uma artista de verdade na grande exposição em LondresNa Tate Modern, em Londres, a exposição “Yoko Ono: Music of the Mind” percorre momentos-chave do percurso da artista de 91 anos entre o Japão natal, os Estados Unidos e Inglaterra, país onde conheceu John Lennon, marido e cúmplice criativo. Arte conceptual, música, cinema e performance: tudo isto era Yoko Ono.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Exposição de Luísa Serôdio com bonecos inesperados inaugura na Casa do ComumRecolhidos do 'fundo das gavetas, armários, oficinas, celeiros, campos e oceanos saltam coisas, espólios esquecidos, peças extraordinárias', que restauradora Luísa Serôdio acolhe humanizando e dando uma nova vida.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »