Exportações e importações caem 8,8% e 12,3% no terceiro trimestre

As exportações de bens diminuíram 8,8% e as importações recuaram 12,3% no terceiro trimestre deste ano face ao mesmo período de 2022, registando-se o segundo trimestre consecutivo de decréscimos, divulgou o INE esta segunda-feira.

Este é o segundo trimestre consecutivo com decréscimos nas transações de bens, acentuando-se face ao período entre abril e junho, quando foram registadas quedas de 4,7% nas exportações e de 6,4% nas importações.

Esta estimativa rápida é incorporada no cálculo da estimativa rápida das Contas Nacionais Trimestrais do INE e será atualizada no próximo destaque mensal das estatísticas do comércio internacional.

