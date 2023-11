Exportações dos países lusófonos para Macau sobem 42,7% nos primeiros nove meses

As exportações de mercadorias dos países de língua portuguesa para Macau subiram 42,7% nos primeiros nove meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2022, segundo dados oficiais hoje divulgados

Os países lusófonos exportaram mercadorias no valor de 1,08 mil milhões de patacas (126 milhões de euros), de acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) de Macau. Já o valor exportado por Macau para os países de língua portuguesa foi de 662 mil patacas (77,8 mil euros), registando um decréscimo de 51,1%.

O montante total do comércio externo de mercadorias entre janeiro e setembro de 2023 em Macau correspondeu a 115,3 mil milhões de patacas (13,5 mil milhões de euros) e desceu 2,6%, face aos 112,37 mil milhões de patacas (13,2 mil milhões de euros) registados em idêntico período de 2022.A DSEC adiantou ainda que o défice da balança comercial em março foi de 96,28 mil milhões de patacas (11,31 milhões de euros). headtopics.com

“Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais” Carrilho perde novo recurso contra Bárbara Guimarães. Prisão ou pagamento de 30 mil euros de indemnização está cada vez mais perto

Colombo português? “O problema de José Rodrigues dos Santos e de outros jornalistas é fazerem afirmações sobre um campo científico que não dominam”"É errado pensar que toda a gente na Escandinávia era viking; os invasores eram apenas uma parte muito pequena da população. headtopics.com

“É errado pensar que toda a gente na Escandinávia era viking; os invasores eram apenas uma parte muito pequena da população. E os capacetes com chifres nunca existiram”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Sporting pretende aumentar vantagem e chegar ao dérbi na liderança da I LigaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Rússia redobra ataques em zona estratégica para ambos os lados no DonbassVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Cerca de 35.000 manifestantes em Madrid apelam a um cessar-fogo na Faixa de GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Responsável do Tribunal Penal Internacional espera acesso ao terreno para investigar ataques do HamasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Olímpicos Fu Yu e Marcos Freitas eliminados no WTT Champions de FrankfurtVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕