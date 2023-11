As despesas de turistas estrangeiros em Portugal e de turistas portugueses em outros países aumentaram 15,4% e 11,2%, respetivamente, em setembro, em termos homólogos, acelerando face ao mês anterior, divulgou o Banco de Portugal (BdP), esta segunda-feira.

No indicador preliminar das viagens e turismo da balança de pagamentos, o banco central regista que o abrandamento deste indicador face aos primeiros meses do ano é justificado"pelas restrições à circulação impostas como medida de resposta à pandemia da covid-19 que vigoravam no primeiro trimestre de 2022, e que foram sendo progressivamente levantadas".

As séries apresentadas pelo BdP são valores preliminares para a taxa de variação homóloga, tanto para as despesas de turistas estrangeiros em Portugal (também designadas por exportações ou créditos), como para as despesas de residentes em Portugal quando se deslocam a outros países (também designadas por importações ou débitos). headtopics.com

De acordo com o banco central,"esta informação baseia-se num conjunto mais restrito de informação, predominantemente de cartões bancários, e não substitui as séries históricas de exportações e importações de viagens e turismo publicadas no BPstat".O BdP atualiza o indicador preliminar das viagens e turismo da balança de pagamentos em 30 de novembro.

Exportações de turismo sobem 15% em setembro e importações 11%Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Exportações de turismo sobem 15% em setembro e importações 11%As despesas de turistas estrangeiros em Portugal e de turistas portugueses em outros países aumentaram 15,4% e 11,2%, respetivamente, em setembro, em termos homólogos, acelerando face ao mês anterior, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP). Consulte Mais informação ⮕

SEF apreende 15 quilos de cocaína no Aeroporto de Lisboa no último dia de vidaVai ser extinto às 23h59 deste sábado, para dar lugar à Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Consulte Mais informação ⮕

Congresso PS a 15, 16 e 17 de marçoNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Pelo menos 15 feridos num tiroteio numa festa de Halloween em ChicagoDuas das vítimas estão em estado crítico. As autoridades já detiveram o atirador. Consulte Mais informação ⮕

Homem atropelado espera 11 anos por indemnizaçãoVítima foi colhida por um carro numa passadeira, devidamente sinalizada, aos 59 anos, mas só aos 70 vai receber uma indemnização de 452 mil euros, mais juros. Consulte Mais informação ⮕