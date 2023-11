Exportações de turismo sobem 15% em setembro e importações 11%

As despesas de turistas estrangeiros em Portugal e de turistas portugueses em outros países aumentaram 15,4% e 11,2%, respetivamente, em setembro, em termos homólogos, acelerando face ao mês anterior, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP)

“Em setembro de 2023, o indicador preliminar das viagens e turismo aponta para um crescimento das exportações de 15,4% face a setembro de 2022 (após uma variação de 10,7% em agosto) e um crescimento das importações de 11,2% (após uma variação de 9,8% em agosto)”, regista o BdP.

No indicador preliminar das viagens e turismo da balança de pagamentos hoje divulgado, o banco central regista que o abrandamento deste indicador face aos primeiros meses do ano é justificado “pelas restrições à circulação impostas como medida de resposta à pandemia da covid-19 que vigoravam no primeiro trimestre de 2022, e que foram sendo progressivamente levantadas”. headtopics.com

As séries hoje apresentadas pelo BdP são valores preliminares para a taxa de variação homóloga, tanto para as despesas de turistas estrangeiros em Portugal (também designadas por exportações ou créditos), como para as despesas de residentes em Portugal quando se deslocam a outros países (também designadas por importações ou débitos).

Carrilho perde novo recurso contra Bárbara Guimarães. Prisão ou pagamento de 30 mil euros de indemnização está cada vez mais perto

