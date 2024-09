Explosão num Poço de Carvão no Irão Mata Pelo Menos 28 Pessoas

📆 22/09/2024 09:01:00

Uma fuga de metano provocou uma explosão numa mina de carvão no leste do Irão, matando pelo menos 28 pessoas e ferindo outras 17. Ainda estão desaparecidas 24 pessoas. As autoridades estão a enviar pessoal de emergência para a área após a explosão que aconteceu no sábado.