Explosão de engenho em cerimónia cristã na Índia faz 1 morto e 36 feridos

A detonação ocorreu este domingo de manhã no Centro Internacional de Convenções Zamra, perto da cidade portuária de Kochi, onde se realizava uma reunião de três dias das Testemunhas de JeováUma mulher morreu e 36 pessoas ficaram feridas este domingo, no sul da Índia, quando um engenho explosivo improvisado detonou durante uma cerimónia de oração cristã em que participavam mais de 2.000 pessoas.

A explosão ocorreu hoje de manhã no Centro Internacional de Convenções Zamra, em Kalamassery, perto da cidade portuária de Kochi, no estado de Kerala, onde se realizava uma reunião de três dias das Testemunhas de Jeová.

"A investigação preliminar revela que se tratou de uma explosão de um engenho explosivo improvisado", declarou à imprensa Darvesh Saheb, diretor-geral da polícia local."Vamos descobrir quem está por detrás disto e tomar medidas rigorosas", prometeu. headtopics.com

Mais tarde, um homem entregou-se à polícia depois de ter publicado um vídeo nas redes sociais e nos canais de televisão em que afirmava ser um antigo membro da igreja com a qual dizia agora não concordar. A polícia disse que iria"analisar as suas alegações e as razões apresentadas para cometer este ato", noticiou o Times of India. Segundo o chefe da polícia, cinco dos 36 feridos sofreram queimaduras graves.

Por seu lado, a agência noticiosa Press Trust of India (PTI) referiu três"explosões" durante as orações de domingo de manhã no grande centro de conferências de Kalamassery. Após a explosão, o diretor-geral da polícia de Kerala apelou a"todos para manterem a calma". Saheb apelou também a que"não sejam publicadas mensagens provocatórias nas redes sociais", para garantir a manutenção da"paz" no Estado. headtopics.com

