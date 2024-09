Explosões em Líbano Matam Dezenas e Ferem Milhares

elo menos 32 pessoas, incluindo duas crianças, foram mortas e quase três mil ficaram feridas no Líbano, terça e quarta-feira, na sequência da explosão de dezenas de aparelhos de comunicação: pagers e walkie-talkies. Alguns deles tinham sido entregues a membros da milícia libanesa Hezbollah , mas muitos civis sofreram as consequências de um ataque que tem sido atribuído a Israel .

