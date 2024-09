Expedição Oceano Azul Gorringe parte para explorar a biodiversidade marinha portuguesa

A Expedição Oceano Azul Gorringe, liderada pela Fundação Oceano Azul, parte este sábado do Cais Adamastor, no Parque das Nações, para uma das principais áreas de biodiversidade marinha da ZEE portuguesa. O objetivo é acelerar o processo de proteção marinha e divulgar um património natural desconhecido de muitos

A mais alta montanha submersa da Europa Ocidental tem 5000 metros de altura, estende-se por 220 km de comprimento e 80 km de largura, na Zona Económica Exclusiva de Portugal Continental. Ali abrigam-se ou passam cerca de 850 espécies de florestas de algas, jardins de corais e campos de esponjas, assim como uma diversidade de peixes, tubarões, baleias, golfinhos e tartarugas.

Expedição Oceano Azul Monte Gorringe Biodiversidade Marinha Proteção Ambiental ZEE Portuguesa

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Cientistas partem de Lisboa para 21 dias de expedição na mais alta montanha subaquática da EuropaA Expedição Oceano Azul Gorringe, liderada pela Fundação Oceano Azul, parte este sábado do Cais Adamastor, no Parque das Nações, para uma das principais áreas de biodiversidade marinha da ZEE portuguesa.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

José Tourais mergulha em montanha submarina pela 12.ª vez em viagem ao Banco GorringeExpedição científica parte este sábado para recolher novos dados de maior montanha submarina portuguesa.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Novas imagens de expedição ao Titanic mostram deterioração de parte do 'corrimão de Jack e Rose'A empresa que concluiu esta última expedição e que detém os direitos legais do naufrágio diz que foram capturadas mais dois milhões de imagens do local com a mais alta resolução que irão ser ser agora processadas e partilhadas com a comunidade científica.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Expedição científica parte hoje para recolher novos dados de maior montanha submarina portuguesaUma expedição científica internacional coordenada por Portugal parte este sábado de Lisboa para recolher novos dados e imagens da biodiversidade que povoa a maior montanha submarina portuguesa, a 240 quilómetros do Cabo de S. Vicente, no Algarve.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Expedição científica parte hoje para recolher novos dados de maior montanha submarina portuguesaBanco de Gorringe é um maciço montanhoso tem profundidades que variam entre os 5.000 metros, na sua base, e os 25 metros, na zona menos profunda.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Portugal 'tem tudo a ganhar' se assumir liderança na europa na proteção do oceanoAté ao horizonte, em todas as direções, 'apenas' oceano, sem um ponto de referência para situar a 'riqueza' de que fala Emanuel Gonçalves, coordenador da expedição científica para levantamento da biodiversidade da maior montanha submarina de Portugal, o banco de Gorringe.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »