Expedição científica celebra riqueza biológica da montanha submarina portuguesa

Uma das joias da coroa das descobertas é uma concentração de grande número de raias elétricas, denominadas tremelgas, todas fêmeas e muitas delas grávidas, sugerindo, segundo informação divulgada pela Fundação Oceano Azul - que promoveu a expedição em conjunto com o Oceanário de Lisboa, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e Marinha Portuguesa -, que o banco de Gorringe pode ter um papel essencial...

Em muitas dezenas de lançamentos à água de sistemas de câmaras de vídeo com isco para atrair fauna marinha, nas imagens captadas surgiram apenas dois tubarões azuis, apesar de a riqueza da fauna da montanha submarina justificar a existência de mais predadores do topo da cadeia alimentar. José Soares dos Santos, presidente do conselho de administração e do conselho de curadores da Fundação Oceano Azul, reforçou o apelo para a urgência de proteger os valores naturais do país e do planeta afirmando que"temos o conhecimento e sabemos o que temos de fazer".

O banco de Gorringe tem dois picos principais, os montes submarinos Gettysburg e Ormonde, que apesar de submersos, ao elevarem-se desde profundidades de cerca de 5.000 metros são mais altos do que as montanhas do Pico e Serra da Estrela juntas e são as montanhas mais altas da Europa ocidental. São ecossistemas de elevada biodiversidade, com habitats que vão desde florestas de algas perto da superfície até recifes de coral de água fria a grandes profundidades.

