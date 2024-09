Expedição ao Monte Submarino Gorringe Descobre Mais de 200 Espécies Marinhas

Expedição científica ao maior monte submarino da Europa Ocidental detetou pelo menos 200 espécies, incluindo uma rara concentração de raias elétricas. Mas os tubarões quase não apareceram.Expedição científica da maior montanha submarina de Portugal, o banco de Gorringe - antigo bacalhoeiro Santa Maria Manuela Foto: André Kosters/Lusa

Na maior expedição científica para cartografia de espécies, foram encontradas populações marinhas raras e ameaçadas o golfinho-roaz e a tartaruga-comum, confirmando-se como uma área importante para outros mamíferos marinhos como o golfinho pintado.

Foram observadas 12 espécies de aves marinhas e pelo menos 7 espécies de cetáceos. O balanço revela de forma preliminar o registo de 36 espécies de peixes e 523 tipos de invertebrados. O relatório científico da expedição deverá ser publicado até ao final do ano e incluirá recomendações para medidas de conservação que possam ser incorporadas no plano de gestão desta Zona Especial de Conservação com uma"proposta de proteção total do Gorringe"

Monte Submarino Gorringe Espécies Marinhas Raia Elétrica Tubarão

