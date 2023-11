Expectativa de corte nas taxas diretoras do BCE aumenta devido ao abrandamento da economia europeia

O abrandamento esperado da economia europeia no próximo ano está a alimentar a expectativa de que o Banco Central Europeu baixe as taxas diretoras em 100 pontos base até ao final de 2024. Os investidores estão a antecipar que o Banco Central Europeu (BCE) inicie o ciclo de cortes de taxas de juro mais cedo do que era esperado.

Pela primeira vez, o mercado monetário está a descontar que a instituição liderada por Christine Lagarde reduza em 100 pontos base as taxas diretoras do BCE até ao final do próximo ano. A estimativa é dada pelas taxas swap a dois anos sobre a Euribor, que no último mês estão numa tendência de queda, negociando atualmente nos 3,5%, enquanto a Euribor a 12 meses está nos 4%. Há um mês, a expectativa dos investidores era que o corte das taxas diretoras do BCE não fosse além de uma redução de 75 pontos bas





ECO_PT » / 🏆 3. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Taxas nos aeroportos portugueses vão subir 14,55% em 2024ANA reviu em baixa as propostas iniciais de atualização tarifária nos aeroportos nacionais, o que equivale a um acréscimo médio de 1,60 euros no próximo ano.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Câmara de Faro reduz taxas de IMI e de derrama para 2024As taxas descem no caso do IMI para prédios urbanos de 0,35 para 0,32%, enquanto o desagravamento da derrama se verifica de 1,5 para 1,35% sobre o lucro tributável em IRC.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Mercados antecipam corte de juros nos EUA em junho de 2024, mas Powell não confirmaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Queda das taxas de juro nos principais mercados no próximo anoJerome Powell, presidente da Fed, e Christine Lagarde, presidente do BCE, no Fórum do BCE, em Sintra, este ano. Queda das taxas de juro nos principais mercados no próximo ano. Os primeiros cortes poderão ocorrer já no primeiro trimestre pela mão do Banco de Inglaterra, por 'a economia do Reino Unido ser mais sensível às taxas de juro que a economia europeia e norte-americana'. O Banco Central Europeu (BCE) e a Reserva Federal norte-americana (Fed) que, segundo o UBS, deverão realizar os primeiros cortes em meados do próximo ano. 'Até acho que haverá uma espécie de competição entre os dois para ver qual será o primeiro a cortar as taxas', referiu Paul Donovan, esta quinta-feira, numa videoconferência com jornalistas a propósito da apresentação do. Entre as expectativas do UBS para o próximo ano está um mar de desafios para os investidores. De acordo com as previsões do banco suíço, divulgadas esta quinta-feira,, 'uma vez que os consumidores enfrentam ventos contrários cada vez mais fortes', refere o banco no relatório

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Análise da proposta de Orçamento do Estado para 2024Quatro advogados fiscalistas apontaram quais são os pontos positivos e negativos desta proposta de Orçamento do Estado para 2024 do Governo.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Orçamento da Câmara do Porto para 2024 será o maior de sempreO orçamento da Câmara do Porto para o próximo ano será o maior de sempre, alcançando os 412 milhões de euros. Apesar de ser um orçamento de continuidade, também incluirá novos projetos estruturantes para a cidade.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »