Existe uma fórmula do sucesso para as empresas brasileiras em Portugal?

Qualquer que seja a motivação de cada um, a verdade é que a atratividade de Portugal é inegável, em parte fruto de um ecossistema de startups de TI muito robusto e desenvolvido e que apoia as empresas a estabelecerem-se no país. E são várias as consultoras especializadas, as incubadoras e as aceleradoras prontas para incentivar e apoiar as empresas brasileiras que escolhem este país para se instalar.

E posso afirmar, que face ao Brasil – um mercado com um elevado grau de complexidade regulatória e tributária – Portugal é um país mais organizado, e com menos complexidade para estabelecer e gerir uma empresa.

De resto, use a mesma estratégia para o mercado português aplicada no Brasil para se destacar, sempre com foco na qualidade de execução da sua proposta e na competência dos profissionais que trabalham consigo. Todos juntos, certamente, assegurarão a satisfação do cliente e um elevado índice de clientes recorrentes.

Há um outro aspeto de extrema importância em todo este processo: não se devem subestimar as diferenças culturais e de negócios nos dois países.

“Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

