Exército pede 'urgência' no reforço de meios humanos e equipamentos militares

“É urgente aumentar o recrutamento e a retenção. É urgente modernizar os sistemas de armas. É urgente assumirmos a prontidão porque o dia de amanhã é incerto”, pediu o Chefe do Estado-Maior do Exército, Eduardo Mendes Ferrão, durante o Dia do Exército.

O general, que discursava em Viana do Castelo durante a cerimónia militar do Dia do Exército, admitiu que o Exército está a passar"um momento crítico" e que apesar de, no último ano, terem ingressado neste ramo das Forças Armadas 1.587 militares, aquele número é"insuficiente, considerando a erosão de efetivos".

O Chefe do Estado-Maior do Exército defendeu que"os investimentos têm de ser criteriosos", considerando, nesse âmbito, que"os projetos financiados pela Lei de Programação Militar são apenas os indispensáveis, para evitar a obsolescência dos principais sistemas de armas, e os prioritários, para garantir a continuidade dos compromissos internacionais". headtopics.com

O general Eduardo Mendes Ferrão assinalou que Portugal vive"num ambiente seguro", mas num mundo cada vez mais interligado, o impacto das guerras e conflitos" que vão surgindo em"variadíssimas geografias, lembram que os Exércitos têm de estar prontos para intervir, quando e onde forem necessários, em prol da defesa nacional e segurança internacional".

No discurso que proferiu no Campo da Agonia, em Viana do Castelo, a ministra da Defesa respondeu que face ao"contexto de profundas transformações no sistema internacional" o Governo tem em curso a missão urgente de recrutamento e retenção de militares e na modernização dos equipamentos. headtopics.com

