Exército pede 'urgência' no reforço de meios humanos e equipamentos militares

"É urgente aumentar o recrutamento e a retenção. É urgente modernizar os sistemas de armas. É urgente assumirmos a prontidão porque o dia de amanhã é incerto. Estas três urgências estão interligadas.

"Ter um Exército pronto, equipado e com militares motivados, deve ser assumido como uma prioridade dos Estados, não de forma circunstancial, mas permanente. As recentes operações militares evidenciam a necessidade de dispormos de sistemas de armas modernos e tecnologicamente evoluídos.

"A maioria dos projetos em curso, ou a iniciar, destinam-se a colmatar lacunas muito relevantes, que derivam do facto de não ter sido possível a sua edificação, ou manutenção no passado. headtopics.com

"A preparação dos Exércitos requer rigor no planeamento, exigência na preparação e capacidade para antecipar os possíveis cenários de emprego.

"A crescente instabilidade e insegurança a que temos vindo a assistir tornou-nos plenamente conscientes da importância de reforçar o investimento no recrutamento, educação e formação no Exército, no seu treino e aprontamento, no planeamento e na modernização das suas capacidades. headtopics.com

, referindo-se"à guerra na Ucrânia, ao agravamento da conflitualidade no Médio Oriente e a uma crescente instabilidade a sul". A governante destacou que"sem pessoas e meios não há Defesa", garantindo que desde o início do mandato o Governo tem procurado"melhorar as condições de atratividade e de retenção, capacitando-a"com os meios e equipamentos necessários".

