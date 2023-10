Exército israelita lança intenso bombardeamento e corta Internet em Gaza

Os bombardeamentos por ar, mar e terra são, de acordo com o Governo do Hamas,"os mais violentos desde o início da guerra", a 7 de outubro, obrigando as forças militares do grupo islamita a uma resposta"aos massacres contra civis" com disparos de"salvos de foguetes contra as terras ocupadas".

O Exército israelita já admitiu a intensificação dos seus ataques"de forma muito significativa" contra o Hamas. Os bombardeamentos por ar, mar e terra são, de acordo com o Governo do Hamas,"os mais violentos desde o início da guerra", a 7 de outubro, obrigando as forças militares do grupo islamita a uma resposta"aos massacres contra civis" com disparos de"salvos de foguetes contra as terras ocupadas".

De acordo com os 'media' israelitas, esses foguetes foram enviados contra Telavive, contra localidades no centro de Israel e no norte da Cisjordânia, território palestiniano ocupado por Israel. O grupo islamita do Hamas lançou em 07 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo duas centenas de reféns. headtopics.com

Família despejada em Lisboa vai passar a noite num Alojamento LocalNo entanto, amanh&227;, voltar&227;o a ficar sem solu&231;&227;o habitacional. Consulte Mais informação ⮕

Venda da Efacec à Mutares deverá estar concluída a 31 de outubroAs condi&231;&245;es finais da empresa alem&227; ter&227;o sido cumpridas. Consulte Mais informação ⮕

Governo investe 105 milhões de euros em modernização e competências digitais no ensino superiorNeste &226;mbito, est&225; ainda prevista a cria&231;&227;o do Conselho Nacional de Inova&231;&227;o Pedag&243;gica no Ensino Superior, enquanto "entidade permanente na promo&231;&227;o da inova&231;&227;o pedag&243;gica e da forma&231;&227;o pedag&243;gica para doentes de ensino superior". Consulte Mais informação ⮕

Especialista sugere novo debate sobre especialidade de Medicina de UrgênciaDiretor da Unidade Aut&243;noma de Gest&227;o de Urg&234;ncia e Medicina Intensiva do Hospital de S&227;o Jo&227;o diz que especializa&231;&227;o tem "um pre&231;o", e "n&227;o &233; s&243; monet&225;rio". Consulte Mais informação ⮕

Exército israelita lança intenso bombardeamento e corta Internet em GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Funcionários públicos estão em greve esta sexta-feiraA paralisa&231;&227;o tamb&233;m afetar&225; escolas uma vez que sindicatos dos professores e do pessoal n&227;o docente anunciaram a ades&227;o ao protesto. Consulte Mais informação ⮕