Exército israelita lança intenso bombardeamento e corta Internet em Gaza

O Exército israelita realizou hoje intensos bombardeamentos, sem precedentes desde o início da guerra, no norte da Faixa de Gaza, particularmente na cidade de Gaza

De acordo com o grupo islamita Hamas, as comunicações e a Internet foram cortadas na Faixa de Gaza, após o início dos ataques israelitas que começaram há poucas horas. Os bombardeamentos por ar, mar e terra são, de acordo com o Governo do Hamas, “os mais violentos desde o início da guerra”, em 07 de outubro, obrigando as forças militares do grupo islamita a uma resposta “aos massacres contra civis” com disparos de “salvos de foguetes contra as terras ocupadas”.

