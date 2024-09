Exército israelita ataca quartel-general do Hezbollah em Beirute, causando vítimas civis

Filho de Ágata pediu tranferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuais

“Ainda não fizemos nada de especial, ganhámos apenas 3 jogos”: Lage mantém estratégia adotada desde o regresso à LuzAs teorias e revelações sobre os 'cúmplices' e vítimas de P. Diddy e da sua redeO exército israelita lançou esta sexta-feira um ataque “preciso” contra o quartel-general do Hezbollah em Beirute, capital do Líbano, situado numa zona com vários edifícios residenciais.

Tudo aconteceu pouco depois de o primeiro-ministro israelita ter discursado na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, onde prometeu acabar com o Hezbollah. Também esta sexta-feira a cidade de Shebaa, no sul do Líbano, foi bombardeada. Médicos e enfermeiros foram vendados e algemados durante incursão militar israelita no maior hospital de Gaza

Hezbollah Israel Beirute Ataque Militar Vítimas Civis

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Exército israelita afirma ter atingido comando central do Hezbollah nos subúrbios de BeiruteIsraelitas já tinham afirmado ter como alvo o quartel-general do Hezbollah.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Militares israelitas lançam ataque em Beirute e matam um comandante do HezbollahOs militares israelitas mataram uma figura importante do Hezbollah durante um ataque nos subúrbios a sul de Beirute, esta sexta-feira, agravando drasticamente o conflito entre Israel e o grupo apoiado pelo Irão. Os militares israelitas disseram ter conduzido um “ataque direcionado” em Beirute.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Dois altos comandantes do Hezbollah mortos em ataque israelita a BeiruteIbrahim Aqil era procurado pelos Estados Unidos e Ahmed Wahbi supervisionou as operações militares das forças especial de Al Radwan na Faixa de Gaza. Segundo o exército israelita, o ataque ao Líbano resultou ainda na morte de outros 14 comandantes do Hezbollah.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Hezbollah anuncia morte de segundo comandante no ataque israelita em BeiruteOrganização xiita confirma morte de 15 comandantes e operacionais. Recuperados quatro corpos em ataque ao campo de refugiados de Nuseirat.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Tensões entre Israel e Hezbollah escalam depois de mais um ataque: o que aconteceu em Beirute?Depois dos ataques com pagers e walkie-talkies no Líbano, que causaram 37 mortos e 3200 feridos, Israel lançou um novo ataque, em Beirute, para “eliminar” membros do grupo Hezbollah.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Ataque israelita em Beirute teve como alvo líder do HezbollahEsta segunda-feira já foram registados 274 mortos e mais de mil feridos no sul do Líbano.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »