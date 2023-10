Exército israelita anuncia expansão de operação terrestre em Gaza

O porta-voz do Exército israelita, Daniel Hagari, informou hoje que os militares vão ampliar as operações terrestres na Faixa de Gaza a partir de hoje, em paralelo com o bombardeamento do enclave

“Como continuação da atividade ofensiva que realizamos nos últimos dias, as forças terrestres vão expandir a sua atividade esta tarde”, disse o porta-voz. “Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

Carrilho perde novo recurso contra Bárbara Guimarães. Prisão ou pagamento de 30 mil euros de indemnização está cada vez mais perto Colombo português? “O problema de José Rodrigues dos Santos e de outros jornalistas é fazerem afirmações sobre um campo científico que não dominam”Kelly Bailey usa vestido transparente e Lourenço Ortigão fato em galaAs mangas XXL e os saltos baixos de LetiziaUE apresenta plano para resolver diferendo das municipalidades entre Sérvia e KosovoMuseu de Arte Contemporânea do CCB abre neste fim de semana, com um programa grátis para... headtopics.com

Exército israelita efetua “operações direcionadas” em GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Exército israelita efetua “operações direcionadas” em GazaIsrael efetuou 'operações direcionadas' com tanques no norte da Faixa de Gaza, na noite de quarta-feira, informou o exército israelita. Consulte Mais informação ⮕

Exército israelita efetua 'operações direcionadas' em GazaO exército israelita afetou 'uma operação dirigida com tanques no norte da Faixa de Gaza, no âmbito dos preparativos para as próximas etapas da batalha'. Consulte Mais informação ⮕

Exército faz nova operação terrestre na Faixa de GazaIsrael realizou uma nova operação terrestre na Faixa de Gaza, com apoio de caças e `drones` (aeronaves sem tripulação), anunciou hoje o exército israelita num comunicado. Consulte Mais informação ⮕

Exército israelita faz nova operação terrestre na Faixa de GazaIsrael realizou uma nova operação terrestre na Faixa de Gaza, com apoio de caças e `drones` (aeronaves sem tripulação), anunciou hoje o exército israelita num comunicado. Consulte Mais informação ⮕

Exército de Israel faz nova operação terrestre na Faixa de GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕