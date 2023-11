Exército israelita acusa Hámas de ter apreendido combustível dos hospitais de Gaza

O Exército apresentou esta quarta-feira uma gravação áudio de uma conversa telefónica, supostamente intercetada pelos serviços de inteligência israelitas, na qual se ouvem dois homens a falar em árabe, um dos quais é identificado como"residente em Gaza e comandante do Hamas" e o outro como"funcionário do centro hospitalar".

"O vídeo confirma que o Hamas controla a distribuição de energia em Gaza, dando prioridade às necessidades terroristas em detrimento das da sua população civil", observou um oficial militar israelita numa reunião por videoconferência com a imprensa estrangeira.

Da mesma forma, o oficial militar indicou que"o Hamas continua a explorar a infraestrutura humanitária na Faixa de Gaza para apoiar as suas atividades terroristas às custas dos residentes de Gaza". Em resposta, Israel lançou uma ofensiva militar que na passada sexta-feira entrou em modo terrestre e na qual são realizados bombardeamentos contínuos na Faixa de Gaza, que já causaram mais de 8.800 mortos e mais de 22 mil feridos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.Acompanhe o conflito ao minuto.

:

RTPNOTICIAS: Exército ataca 300 alvos na Faixa de Gaza e mata um dos comandantes do HamasO exército israelita informou hoje que as suas tropas atacaram nas últimas horas cerca de 300 alvos na Faixa de Gaza, incluindo instalações militares subterrâneas do movimento islamita Hamas, matando um dos comandantes do grupo.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Exército israelita ataca 300 alvos na Faixa de Gaza e mata um dos comandantes do HamasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Exército israelita ataca 300 alvos na Faixa de Gaza e mata um dos comandantes do HamasO ex&233;rcito de Israel informou que Nasim Abu Ajina, um dos comandantes do ataque do Hamas em territ&243;rio israelita, a 7 de outubro, morreu na &250;ltima noite.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Exército israelita ataca 300 alvos na Faixa de Gaza e mata um dos comandantes do HamasAs Forças de Defesa de Israel anunciaram que os seus caças bombardearam o centro de comando do batalhão de Beit Lahia, no norte de Gaza, matando Nasim Abu Ajina, um dos comandantes do ataque do Hamas em território israelita, a 7 de outubro.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Líder do Hamas acusa israelitas de massacres em Gaza para encobrir fracassosIsmail Haniyeh afirma que não haverá estabilidade na região se os palestinianos não conquistarem a independência.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Israel: Líder do Hamas acusa israelitas de massacres em Gaza para encobrir fracassosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »