Exército de Israel diz ter atingido 600 alvos em Gaza e ter matado dezenas de membros do Hamas

Violentos combates entre o Hamas e exército israelita a norte da faixa de GazaHá relatos e informações de violentos combates em curso entre o Hamas e o exército israelita a norte da faixa de Gaza. A informação é revelada pelo próprio movimento islâmico que alega ter iniciado a resposta à incursão no terreno das forças de Israel. Consulte Mais informação ⮕

Israel: Exército israelita aumenta número de tropas em GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Israel destrói 450 alvos do Hamas, não confirma ataques ao redor do maior hospital de GazaForças israelitas continuam a alegar que centro de operações do Hamas se situa sob o Hospital Al-Shifa. Milhares de palestinianos invadem armazéns da ONU em busca de mantimentos de sobrevivência. O relato de Catarina Santos, a enviada especial da Renascença ao Médio Oriente. Consulte Mais informação ⮕

'Hamas atacou para provocar Israel a invadir Gaza'O historiador Bruno Cardoso Reis alerta que estamos perante uma 'nova fase' do conflito. Considera que Hamas fez massacre com objetivo de provocar Israel a invadir. Ainda, Trump 'não tem poder total'. Consulte Mais informação ⮕

Exército israelita indica ataque a mais de 450 alvos do Hamas nas últimas 24 horasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕