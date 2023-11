Exercício para testar sistema de alerta de tsunami em Lisboa

O exercício, designado NEWWAVE'23, vai decorrer entre as 08h00 e as 14h30 e visa testar"a efetividade e o grau de prontidão do sistema de alerta para tsunamis implementado na região do Atlântico Nordeste, Mediterrâneo e Mares Conexos.A sirene de alerta de tsunami da Praça do Império, em Belém, Lisboa, vai ser acionada na segunda-feira, no âmbito de um exercício para testar o alerta e o grau de prontidão, anunciou a câmara da capital esta sexta-feira

RTPNOTİCİAS: Árvore de grande porte cai na Praça da República no Porto e corta o trânsitoUma árvore de grande porte caiu hoje na Praça da República, no Porto, causando danos em viaturas e numa paragem de autocarro e vias cortadas, indicaram fontes da Proteção Civil.

