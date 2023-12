Excedente orçamental sobe para 6.387 milhões de euros em novembro

O excedente orçamental voltou a subir em novembro para 6.387 milhões de euros sobretudo à boleia da receita fiscal com “As Administrações Públicas registaram, na ótica da contabilidade pública, um saldo orçamental ajustado de 6.387 milhões de euros até novembro (+172 milhões de euros face a outubro e +4.306 milhões de euros face ao mesmo mês de 2022)”, de acordo com o comunicado do Ministério das Finanças divulgado esta sexta-feira.

De salientar que as contas estão ajustadas do efeito da integração do Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos, caso contrário o saldo ainda seria substancialmente superior: 9.4057 milhões de euro





