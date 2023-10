Excedente devia ser usado para reduzir impostos

O ministro das Finanças, Fernando Medina, esta quitna-feira durante a audição na Comissão de Orçamento e Finanças no âmbito do Orçamento de Estado de 2024, na Assembleia da República.

A percentagem dos que consideram que o aumento das pensões é insuficiente (61%) é quase a mesma dos que contestam o fim do IVA Zero (63%). Mas a forma como os diferentes segmentos da amostra respondem é, nalguns casos, muito diferente.

Excedente devia ser usado para reduzir impostosPortugueses não concordam com o fim do IVA Zero e consideram insuficientes os aumentos para pensionistas e funcionários públicos. Consulte Mais informação ⮕

O dique que ameaça rebentarNão há excedente que resista a um aumento significativo do desemprego. Consulte Mais informação ⮕

Balança comercial agroalimentar da UE com excedente de 6,2 mil ME em agostoA balança comercial de produtos agroalimentares da União Europeia (UE) manteve, em julho, um saldo positivo de 6,2 mil milhões de euros, apesar da redução nas importações e exportações, face a junho, divulga hoje a Comissão Europeia. Consulte Mais informação ⮕

Balança comercial agroalimentar da UE com excedente de 6,2 mil milhões de eurosem agostoAs importações, por seu lado, desceram 11% para os 11,8 mil milhões de euros. Consulte Mais informação ⮕

Patriarca de Jerusalém agradece apoio 'importante' dos portuguesesO cardeal Pierbattista Pizzaballa enviou uma mensagem para a vig&237;lia de ora&231;&227;o pela paz da Diocese de Set&250;bal, que acontece esta sexta-feira. Consulte Mais informação ⮕

Mais portugueses despedidos em setembro do que há um anoPeso dos despedimentos no novo desemprego foi o que mais aumentou em termos homólogos em setembro, entre os vários motivos que explicam as inscrições no IEFP. Consulte Mais informação ⮕