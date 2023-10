Ex-secretário-geral da NATO afirma que Israel 'está a cometer crimes de guerra'

O ex-secretário-geral da NATO e ex-chefe da diplomacia europeia, Javier Solana, disse esta sexta-feira que as leis dos crimes de guerra são muito particulares, afirmando ainda queQuando eu estava no comando, abrimos a passagem de Gaza pela primeira vez com as forças policiais europeias. Conheço bem o local e sei as dificuldades que lá se estão a passar. Gaza é uma prisão a céu aberto”, disse Solana.

O ex-secretário-geral da NATO acredita que Israel estaria a cometer um grande erro caso entrasse no território da Faixa de Gaza com tanques, sugerindo assim a criação de corredores humanitários.Questionado sobre o atraso da incursão terrestre de Israel em Gaza, o mesmo respondeu que “eles têm o objetivo de desarmar o Hamas e para os desarmar têm de entrar no seu território”.

Estamos num momento difícil e é necessário fazer tudo o que for possível para alcançar um cessar-fogo e corredores humanitários. Isto depende, em grande medida, da reação da comunidade internacional. Se não for fortemente apoiada pelos Estados Unidos, será muito difícil”, acrescentou. headtopics.com

O grupo islamita Hamas lançou em 7 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo duas centenas de reféns. Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e que é classificado como terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, bombardeando várias infraestruturas do grupo na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

Relativamente à Rússia, explicou que o que o Presidente Vladimir Putin pretende é “prolongar a situação na Ucrânia”.

