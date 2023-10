Ex-secretário-geral da NATO afirma que Israel 'está a cometer crimes de guerra'

O ex-secretário-geral da NATO e ex-chefe da diplomacia europeia, Javier Solana, disse esta sexta-feira que as leis dos crimes de guerra são muito particulares, afirmando ainda que"sim, Israel está a cometer crimes de guerra".

"Quando eu estava no comando, abrimos a passagem de Gaza pela primeira vez com as forças policiais europeias. Conheço bem o local e sei as dificuldades que lá se estão a passar. Gaza é uma prisão a céu aberto", disse Solana.

Questionado sobre o atraso da incursão terrestre de Israel em Gaza, o mesmo respondeu que"eles têm o objetivo de desarmar o Hamas e para os desarmar têm de entrar no seu território". O grupo islamita Hamas lançou em 7 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo duas centenas de reféns.

"Para o ano teremos as eleições na Rússia, nos EUA, na UE e em Taiwan. Vamos estar todo o ano sem saber muito bem quem vai ganhar as eleições, o que vai gerar um nível de incerteza", afirmou."A sua vida política está completamente fragmentada. Não há mais nada que una Biden e Trump para além da China. Um a querer negociar e o outro a querer odiá-la", comentou.