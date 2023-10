Ex-secretário-geral da NATO afirma que Israel “está a cometer crimes de guerra”

O ex-secretário-geral da NATO e ex-chefe da diplomacia europeia, Javier Solana, disse hoje que as leis dos crimes de guerra são muito particulares, afirmando ainda que"sim, Israel está a cometer crimes de guerra"

“Quando eu estava no comando, abrimos a passagem de Gaza pela primeira vez com as forças policiais europeias. Conheço bem o local e sei as dificuldades que lá se estão a passar. Gaza é uma prisão a céu aberto”, disse Solana.

“Estamos num momento difícil e é necessário fazer tudo o que for possível para alcançar um cessar-fogo e corredores humanitários. Isto depende, em grande medida, da reação da comunidade internacional. Se não for fortemente apoiada pelos Estados Unidos, será muito difícil”, acrescentou. headtopics.com

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e que é classificado como terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, bombardeando várias infraestruturas do grupo na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

Relativamente à Rússia, explicou que o que o Presidente Vladimir Putin pretende é "prolongar a situação na Ucrânia".

