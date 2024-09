Ex-secretária de Lacerda Sales admite 'bode expiatório' ao contacto com filho de Marcelo na CPI

Do"bode expiatório" ao contacto com o filho de Marcelo: Tudo o que foi dito pela ex-secretária de Lacerda Sales na CPI Do"bode expiatório" ao contacto com o filho de Marcelo: Tudo o que foi dito pela ex-secretária de Lacerda Sales na CPI Do "bode expiatório" ao contacto com o filho de Marcelo: Tudo o que foi dito pela ex-secretária de Lacerda Sales na...

Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro presentes no funeral dos três bombeiros que morreram em NelasDo"bode expiatório" ao contacto com o filho de Marcelo: Tudo o que foi dito pela ex-secretária de Lacerda Sales na CPIJoão Malheiro:"Champions é a grande montra. Gyökeres será namorado por grandes emblemas internacionais"

"Obrigada como jornalista e como ser humano": Homem agradece ajuda de repórter da CMTV durante incêndio em GondomarO bom arraial do NorteBOLMERC lança plataforma revolucionária de comércio digital B2B na Sociedade de Geografia de Lisboa

CPI Lacerda Sales Marcelo Rebelo De Sousa Filho De Marcelo TAP

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

CPI ao caso das gémeas rejeita audição à porta fechada de ex-secretária de Lacerda SalesAudição será emitida sem imagem, apenas com som.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

CPI rejeita audição à porta fechada de ex-secretária de Lacerda SalesAudição deverá ser emitida sem imagem, apenas com som e não deverão estar jornalistas na sala.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

CPI rejeita audição à porta fechada de ex-secretária de Lacerda SalesAudição deverá ser emitida sem imagem, apenas com som e não deverão estar jornalistas na sala.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

PSD quer saber se António Costa teria demitido Lacerda Sales por causa do caso das gémeasDepois do filho do Presidente da Rep&250;blica, os grupos parlamentares apontam o alvo ao ex-secret&225;rio de Estado da Sa&250;de. Comiss&227;o Parlamentar de Inqu&233;rito j&225; recebeu a maioria das perguntas a fazer a Ant&243;nio Costa.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Caso gémeas: comissão de inquérito rejeita audição de ex-secretária de Lacerda Sales à porta fechadaEm alternativa, deputados proõem que áudio seja transmitido através do Canal Parlamento sem imagem

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Caso das gémeas: audição de ex-secretária de Lacerda Sales será transmitida sem a sua imagemA audição da secretária de António Lacerda Sales na comissão de inquérito do caso gémeas não vai ter a presença da comunicação social. Os deputados rejeitaram o pedido para audição à porta fechada, mas concordaram em não expor a imagem de Carla Silva.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »