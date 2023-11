Acusou taxa de álcool de 1,39 gramas por litro e vai ter de pagar à seguradora mais de 20 mil euros.Ex-presidente do INEM agride em jogo de padel em Ponte de Lima Atacou a soco o adversário da mulher quando ela discutia com o rival por causa do resultado. Vítima, levada ao hospital, apresentou queixa à GNR.GNR e ‘ex’ não querem pagar ao Estado os 402 mil euros das burlas de que foram acusados Sérgio foi condenado a uma pena de 13 anos de prisão.

A mulher tem de cumprir 4 anos e meio de pena suspensa.Homem entra armado em posto de combustível em Seia e ameaça funcionários e clientes Assaltante escapou de carro. O valor roubado ainda não foi divulgado pela gerência da área de serviço.

CMJORNAL: Ex-presidente do INEM agride em jogo de padel em Ponte de LimaAtacou a soco o adversário da mulher quando ela discutia com o rival por causa do resultado. Vítima, levada ao hospital, apresentou queixa à GNR.

CMJORNAL: Capotamento na A5 causa quatro feridos. Uma criança entre as vítimasBombeiros, INEM e GNR foram acionados para o local.

ATELEVİSAO: Ricardo Carriço revela 'processo difícil' em substituir Pedro Lima em novela após morte do atorAmante da tecnologia e apaixonado pela caixinha mágica desde miúdo. pedro.vendeiraatelevisao.com

RENASCENCA: PCP vai entregar a Costa abaixo-assinado com 100 mil assinaturas a exigir mudança de políticas"O PS e a direita t&234;m as m&227;os manchadas nas privatiza&231;&245;es da TAP e da Efacec", acusou Paulo Raimundo.

