Ex-presidente do BES tem doença de Alzheimer, dizem peritos

Peritos do Instituto de Medicina Legal confirmam que Ricardo Salgado, ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES), tem a doença de Alzheimer. Ricardo Salgado, de 79 anos, pode marcar presença em tribunal, nos casos em que é arguido, mas as suas declarações podem estar “comprometidas” devido à doença de Alzheimer, referem três especialistas.





