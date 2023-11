Ex-presidente da Wikipédia é a nova CEO Web Summit

Katherine Maher substitui Paddy Cosgrave, depois de uma polémica devido aos comentários acerca do conflito entre Israel e o Hamas.Em comunicado, a Web Summit diz que Katherine vai liderar a empresa num"período de transição", trazendo a"capacidade de fazer a ponte entre os mundos da tecnologia, humanidade e o diálogo necessários para moldar o futuro".

