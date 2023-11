Ex-presidente da Wikipédia é a nova CEO da Web Summit

A antiga diretora da Wikimedia Foundation Katherine Maher é a nova CEO da Web Summit, sucedendo a Paddy Cosgrave, que se demitiu da liderança em 21 de outubro, anunciou esta segunda-feira o Conselho de Administração.A norte-americana Katherine Maher liderou a Wikimedia Foundation, a organização sem fins lucrativos global por trás da Wikipédia, durante cinco anos.

Na informação disponível no site da Web Summit, é realçado que durante o seu mandato Katherine Maher levou um"sucesso sem precedentes ao movimento Wikimedia e ajudou a solidificar a reputação da Wikipédia como uma fonte confiável de conhecimento gratuito em todo o mundo".

A administração anunciou também que nomeou Damian Kimmelman como administrador não executivo da Web Summit. Kimmelman foi cofundador de diversas empresas e organizações nos Estados Unidos e na na Europa, incluindo a startup Batelle e a organização sem fins lucrativos FoundersPledge.com. headtopics.com

"Estou entusiasmada por participar na Web Summit porque acredito na missão de ligar pessoas e ideias que mudam o mundo. A nossa tarefa imediata é promover o diálogo entre todos os que estão ligados ao avanço tecnológico", disse Katherine Maher, citada na nota divulgada na página da cimeira tecnológica.

A Web Summit vai decorrer em Lisboa de 13 a 16 de novembro, sendo esperadas 2.600 'startups' e cerca de 70 mil participantes.do cargo depois de várias empresas cancelarem a participação no evento, na sequência de afirmações que fez sobre Israel.Em 13 de outubro, o ex-presidente executivo escreveu na rede social X (antigo Twitter) uma publicação que deu origem a várias críticas. headtopics.com

