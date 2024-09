Ex-ministras da Justiça dizem que torres em Vale de Judeus são obsoletas

Jovem acusado de matar a irmã menor. Arguido acreditava que vítima se prostituía para comprar drogaEstado vai financiar a 100%, até um valor de 150 mil euros, reconstrução de casas afetadas pelos incêndios

"Quando cessei funções no Ministério da Justiça , em março de 2022, não eram do meu conhecimento, nem me foram relatados, nem existiam quaisquer constrangimentos associados à segurança do EP de Vale de Judeus", disse Van Dunem, na sua intervenção inicial, ao longo da qual insistiu no apuramento de factos sobre questões de segurança daquele EP.

Já Catarina Sarmento e Castro, sobre a questão das torres de vigia, sublinhou uma mudança de paradigma para uma aposta em sistemas de videovigilância:"Não tenho notícia que fizessem falta e nunca me foi solicitado que fossem construídas novas". Catarina Sarmento e Castro, que usou boa parte da sua audição para elencar medidas tomadas no seu mandato para melhorias do sistema prisional, enfatizando o seu"empenho pessoal" nesta matéria, com 30 visitas a prisões, destacou o plano plurianual para a justiça, que previa obras e requalificação de prisões, mais investimento em viaturas e equipamentos de segurança e o encerramento do mais problemático Estabelecimento Prisional do...

Cinco reclusos fugiram no dia 7 de setembro do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre, no concelho de Azambuja, distrito de Lisboa.

Vale De Judeus Torres De Vigia Segurança Prisional Ex-Ministras Da Justiça Fuga De Réus

