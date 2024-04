Ex-ministra critica caso envolvendo ex-primeiro-ministro António Costa

A ex-ministra Paula Teixeira da Cruz é muito crítica do caso que envolve o ex-primeiro-ministro António Costa e diz que, “das duas uma”: ou não “impendia nenhuma suspeita” sobre o antigo líder socialista e o “parágrafo não tinha de lá estar” ou, “se recaía alguma suspeita, então haveria uma violação do segredo de justiça”. Em todo o caso, a ex-ministra da Justiça considera o parágrafo da Procuradoria-Geral da República que levou à demissão do então primeiro-ministro “profundamente infeliz”.

Foi em entrevista à Rádio Observador esta quarta-feira que Paula Teixeira da Cruz comentou o parágrafo que constava no comunicado da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a Operação Influencer, tornado público a 7 de novembro e que revelava uma investigação criminal contra António Costa — e que. “Vi com algum desconforto aquele último parágrafo”, começou por dize

