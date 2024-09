Ex-jornalista Domingos de Andrade assume controlo da antiga Global Media

"O que se passou na Global Media foi alguém que chega ao castelo, decapita e põe a cabeça num espeto cá fora", diz Domingos de AndradeEx-jornalista conduz a nova fase da vida de alguns dos títulos que eram da Global Media e diz que ainda falta esclarecer muita coisa que aconteceu neste grupo de comunicação social nos últimos 12 meses.

Os seus autores não estão ainda totalmente identificados.

Domingos de Andrade explica também que está tranquilo com a estrutura acionista da Notícias Ilimitadas mas não esconde que tem um trabalho difícil pela frente na recuperação dos títulos, que sofreram uma “destruição de valor avassaladora, com perdas de receitas da ordem dos 80%”. Em 2025 a empresa terá de ter EBITDA positivo.

Global Media regularizou vencimento de julho dos precáriosA partir de agora, os pagamentos estão a cargo da Notícias Ilimitadas, sendo o vencimento de agosto devido em outubro, já que estes trabalhadores recebem a dois meses.

Falta de transparência na dona da Global Media está superadaERC confirma a saída do World Opportunity Fund da Páginas Civilizadas, empresa que controla a dona do Diário de Notícias.

Marco Galinha ameaça processar Diogo Freitas por causa de afirmações sobre a Global MediaEmpresário proprietário do grupo BEL diz que declarações de Diogo Freitas são ofensivas da sua honra. TSF continua sob a alçada da Global Media por imposição da ERC.

Global Media regularizou vencimento de julho dos precáriosA partir de agora, os pagamentos est&227;o a cargo da empresa que comprou os t&237;tulos, a Not&237;cias Ilimitadas, sendo o vencimento de agosto devido em outubro.

Galinha deixa administração da Global MediaApesar de sair do CA, o CEO do grupo Bel 'reitera total compromisso com o GMG com vista a garantir a preservação do seu património histórico e nacional e o futuro dos seus títulos', diz em comunicado.

