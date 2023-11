Dezenas de funcionários do SEF ainda sem saber onde vão ser colocados"Estou bem!": Foto de Bas Dost no hospital tranquiliza adeptosKatherine Maher, ex-diretora executiva da Fundação Wikimedia, é a nova CEO da Web Summit.

"A Web Summit junta e liga milhares de inovadores de todos os cantos do mundo", afirmou num vídeo divulgado na rede social X/Twitter.Entre março de 2016 e abril de 2021, Katherine Maher esteve ao leme da Fundação Wikimedia, entidade filantrópicarenunciado ao cargo na sequência de comentários controversos sobre o conflito no médio Oriente

As declarações levaram empresas como a Alphabet, dona da Google, e a Meta, que detém plataformas como o Facebook e o Instagram a anunciar quelogin“Não tem parte da boca nem do nariz”, diz pai de bebé morta na barriga da mãeTurista lituana morre afogada após ser arrastada por onda na zona das piscinas de Ponta DelgadaMínimo defeito estético é o suficiente para que o valor do produto baixe significativamente. headtopics.com

Impulsionador da Inteligência Artificial na Google sai da empresa arrependido por desenvolver a tecnologia Geoffrey Hinton diz que abandonou a empresa para alertar as pessoas para o risco do desenvolvimento da Inteligência Artificial.Plataforma genealógica mostra também quantas pessoas no mundo têm o seu nome próprio.Cancro não é sinónimo de morte, mas de luta

Não é nada. Entalei-me no banco do carro e estou só magoada”, foi a explicação dada por Manuela Maria ao médico no dia em que se deslocou a uma clínica particular para fazer uma mamografia. Pouco depois abandonava o local com um diagnóstico de cancro da mama e 15 dias mais tarde estava a ser operada.Dezoito anos depois de ter ultrapassado o problema, a actriz de 72 anos reconhece que nunca pensou que enfrentaria essa doença. headtopics.com

Katherine Maher, ex-presidente da Wikipedia, é a nova CEO da Web SummitO anúncio foi feito esta segunda-feira. Katherine Maher substitui Paddy Cosgrave como CEO da Web Summit. Consulte Mais informação ⮕

Ex-editora executiva da Wikipedia escolhida para CEO da Web SummitKatherine Maher vai ser a responsável do evento tecnológico, agendado para novembro em Lisboa. Consulte Mais informação ⮕

Ex-editora executiva da Wikipedia é a nova CEO da Web SummitKatherine Maher vai ser a responsável do evento tecnológico. Consulte Mais informação ⮕

Fundação Gulbenkian mostra a Nova Dança PortuguesaA Fundação Calouste Gulbenkian recebe, a partir desta segunda-feira, o programa “Dança não dança. Arqueologias da Nova Dança em Portugal”, sobre a Nova Dança Portuguesa, que vai revisitar 15 coreografias, e partilhar uma investigação feita em diferentes arquivos, muitos até agora esquecidos. Consulte Mais informação ⮕

Fundação Santander e U.Coimbra renovam parceriaO acordo de mecenato entre a Fundação Santander e a Universidade de Coimbra foi renovado por mais quatro anos. O documento foi assinada esta terça-feira, 24 de outubro, e garante a continuação das Bolsas de Estudo Santander e dos prémios universitários. Consulte Mais informação ⮕

Mal posso esperar para ver as nossas próprias máfiasJoão Aroso, CEO da Leadzai Consulte Mais informação ⮕