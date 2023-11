Eutanásia. Pedido de fiscalização sucessiva da lei tem assinatura de 56 deputados do PSD

Os deputados do PSD pedem ao Tribunal Constitucional “prioridade e urgência” no pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade da lei da morte medicamente assistida, para que os juízes decidam sobre esta matéria antes da lei entrar em vigor.

“Suscita-se a questão da inconstitucionalidade da lei como um todo, se existe ou não um direito fundamental à lei autodeterminada. Se uma pessoa pode ou não determinar sobre a sua morte” refere à Renascença Joao Barbosa de Melo.

O deputado elenca ainda outras normas que suscitam dúvidas aos social-democratas relacionadas com os objetores de consciência ou as atribuições da comissão de verificação e avaliação. “Quem vai autorizar a morte medicamente assistida é a Comissão de Verificação e Avaliação. Depois é essa mesma comissão que a seguir é suposto auditar a autorização que ela própria deu. Isto é impensável num estado de direito”, alerta ainda o deputado.

O Tribunal Constitucional não está sujeito a um prazo legal para decidir os pedidos de fiscalização sucessiva.

