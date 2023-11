Eustáquio: «Quero marcar golos e fazer assistências»

Eustáquio, médio do FC Porto, explicou os segredos do triunfo: «O nosso interesse é entrar forte e marcar cedo, o jogo na Bélgica mostrou que as coisas podem correr mal quando entramos relaxados.

» O médio estava muito feliz pelo golo. «Quero desfrutar do meu futebol, quero assistir e marcar golos, ajudar a equipa a ganhar», disse ainda à Sport TV. Por fim, a meta de ser campeão: «Vai ser uma luta até ao fim, mas vamos continuar o nosso trabalho.»

