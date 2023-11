Europa sob ameaça dos ventos mais fortes em décadas

França, Inglaterra e outros países da Europa ocidental poderão enfrentar alguns dos ventos mais fortes registados em décadas à medida que a tempestade Ciarán avança em direção à costa, alertaram esta quarta-feira diferentes serviços de meteorologia.

Em França, a Météo-France alertou para ventos com rajadas de cerca de 145 km/h na Bretanha, Normandia e Pays de la Loire. No noroeste do país, são esperados ventos de até 170 km/h e ondas de quase 10 metros de altura.

A autoridade ferroviária francesa, a SNCF, cancelou alguns comboios regionais em cinco regiões da zona Este a partir desta noite e suprimiu as paragens intermédias na rota dos comboios rápidos entre Paris e Rennes. Prevê-se que as regiões da Bretanha e Normandia sejam as mais afetadas, além da região do Loire-Atlantique, a mais a sul.

“É nos momentos mais calmos que devemos preparar-nos”, afirmou um porta-voz da Federação Nacional de Bombeiros, aconselhando os moradores a ficarem em casa, fecharem bem as janelas e prepararem ‘kits’ de emergência com medicamentos e lanternas em caso de falta de energia elétrica.

Do outro lado do Canal da Mancha, no Reino Unido, o serviço de meteorologia emitiu alertas de mau tempo para ventos com rajadas de cerca de 130km/h ou mais nas áreas costeiras entre a noite de quarta-feira e quinta-feira.

:

SICNOTICIAS: 'Preparem kits de emergência': tempestade Ciarán a caminho de França e InglaterraSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Autoridades acreditam que grávida de sete meses terá sido morta na noite do desaparecimentoMulher foi vista pela última vez há quase um mês.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Autoridades acreditam que grávida de sete meses terá sido morta na noite do desaparecimentoMulher foi vista pela &250;ltima vez h&225; quase um m&234;s.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Situação de crianças em Gaza alarma autoridades e ONGSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Autoridades japonesas capturam atirador que manteve refém num posto de correiosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Autoridades japonesas capturam atirador que esteve barricado num posto de correiosSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »