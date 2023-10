Euromilhões. Conheça a combinação vencedora

Já é conhecida a chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira. Em jogo, está um jackpot de 17 milhões de euros.

Conversas do Teatro - a Rede Eunice AgeasConheça este projeto de difusão de espetáculos produzidos e coproduzidos pelo Teatro Nacional D. Maria II, para levar mais teatro a pontos do país com menos oferta cultural.

FC Porto vence em noite goleadora de EvanilsonO Antuérpia chegou ao intervalo a vencer por 1-0, após golo de Alhassan Yusuf. O intervalo fez bem ao FC Porto e no primeiro minuto Evanilson empatou. Stephen Eustáquio consumou a reviravolta no 2-1 e Evanilson voltou ao golo no 3-1 a favor dos azuis e brancos. A cinco do final Evanilson fez o seu terceiro, o 1-4 do FC Porto em Antuérpia.

Mbappé e companhia destroçam Milan, Dortmund vence em NewcastleVitinha e Rafael Leão foram titulares nas respetivas equipas

Lille de Paulo Fonseca vence na receção ao Slovan BratislavaFranceses começaram a perder, mas conseguiram a reviravolta no segundo tempo.