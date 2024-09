Eurodeputados pedem suspensão do acordo UE-Israel e embargo de armas

As teorias e revelações sobre os 'cúmplices' e vítimas de P. Diddy e da sua redeDescolagem de avião a jato atira motociclista ao chão em Tires

Os eurodeputados signatários da carta apelam aos Estados-membros que"suspendam imediatamente o Acordo de Associação UE-Israel e a aplicação de um embargo de armas até que seja alcançado um acordo de paz duradouro". Os signatários salientam ainda que Israel tem como objetivo"alargar o conflito no Médio Oriente, continuar o genocídio em Gaza e provocar o envolvimento do Irão, com graves consequências para a estabilidade global".

Os ataques de Israel contra o Hezbollah intensificaram-se de forma substancial nos últimos dias, após as autoridades militares de Telavive terem anunciado uma deslocação das operações da Faixa de Gaza para o norte do país.Israel rejeita cessar-fogo no Líbano

UE Israel Acordo De Associação Embargo De Armas Catarina Martins BE

